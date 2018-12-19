شاهد Elneny اليوم | بث مباشر مباراة ارسنال وتوتنهام يلا شوت | بث مباشر لمباراة ارسنال ضد توتنهام اليوم رابط مباشر
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 08:57 م
عمرو عادل
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شاهد Elneny اليوم | بث مباشر مباراة ارسنال وتوتنهام يلا شوت | بث مباشر لمباراة ارسنال ضد توتنهام اليوم رابط مباشر
يبحث مشجعي وعشاق الدورى الاِنجليزى عن موعد مباراة أرسنال القادمة، فالنادى يمتلك شعبية جارفة فى انجلترا ويٌصنف ضمن أكبر 4 أندية فى البريميرليج، ويٌعد نادى أرسنال من أقدم الاندية فى العالم حيث تأسس فى عام 1886م، وقد استطاع الفوز بلقب الدورى الاِنجليزى الممتاز 13 مرة وكأس الاِتحاد الاِنجليزى 13 مرة أيضا بجانب بطولات أخرى.
ولأننا فى “الفجر الرياضي” أدركنا شعبية نادى أرسنال الضخمة فى أوروبا والدول العربية قررنا أن نٌطلعكم بكافة تفاصيل المباريات التي يخوضها النادي الاِنجليزى، ولهذا نكتب لكم هذا المقال لنوضح موعد مباراة أرسنال القادمة، فتابعونا.
شاهد Elneny اليوم | بث مباشر مباراة ارسنال وتوتنهام يلا شوت | بث مباشر لمباراة ارسنال ضد توتنهام اليوم رابط مباشر
موعد مباراة أرسنال القادمة
يترقب مشجعي الكرة الاِنجليزية المباراة المرتقبة القوية بين فريقي أرسنال وتوتنهام ليستمتعوا بهذا الديربي الممتع فى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ومن الصعب توقع نتيجة المباراة حيث أن معظم المحللين الرياضيين أعطوها نسبة توقعات 50-50 %، ونوضح لكم تفاصيل موعد مباراة أرسنال القادمة ضد توتنهام عبر الجدول التالي:
شاهد Elneny اليوم | بث مباشر مباراة ارسنال وتوتنهام يلا شوت | بث مباشر لمباراة ارسنال ضد توتنهام اليوم رابط مباشر
|المباراة
|التوقيت
|الملعب
|القنوات الناقلة
|أرسنال – توتنهام
|اليوم الأربعاء 9:45م بتوقيت مصر، 10:45م بتوقيت السعودية
|استاد الإمارات
|beIN SPORTS HD 2
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