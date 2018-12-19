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سولاري: الأهداف تشعر بالاقناع والسعادة

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 08:56 م
سولاري: الأهداف تشعر بالاقناع والسعادة
سانتياجو سولاري
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، أن إحراز الأهداف يقنع دائماً، مؤكدًا أن فريقه لعب جيداً وباهتمام كبير، وأن الاستحقاق كامل للاعبين.

وقال سولاري في تصريحات صحفية عقب الفوز على كاشيما أنتلرز 3-1: "كل مباراة لها حقيقتها ومختلفة عن المباريات الأخرى، عليك أنت تستعد دائماً، كاشيما بدأ بشكل جيد ولكن عندما سجلنا الهدفين سيطرنا".

وأضاف قائلاً: "كلما سجلت أهداف اكثر كلما شعرت بالراحة والسعادة أكثر، نحن سعداء جداً".
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