سولاري: الأهداف تشعر بالاقناع والسعادة

أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، أن إحراز الأهداف يقنع دائماً، مؤكدًا أن فريقه لعب جيداً وباهتمام كبير، وأن الاستحقاق كامل للاعبين.





وقال سولاري في تصريحات صحفية عقب الفوز على كاشيما أنتلرز 3-1: "كل مباراة لها حقيقتها ومختلفة عن المباريات الأخرى، عليك أنت تستعد دائماً، كاشيما بدأ بشكل جيد ولكن عندما سجلنا الهدفين سيطرنا".



