شاهد.. تلاميذ يحتفلون بزميلهم المصاب بالسرطان العائد من رحلة شفاء

عرضت الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، مقطع فيديو يرصد احتفالات تلاميذ بزميلهم العائد من رحلة شفاء من مرض السرطان.





وأوضحت هبة منير، والدة الطفل عمر، أن الطفل أصيب بسرطان في المخ منذ عام ونصف، وهو في الصف السادس الابتدائي.



