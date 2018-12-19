شاهد.. تلاميذ يحتفلون بزميلهم المصاب بالسرطان العائد من رحلة شفاء
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 08:59 م
أمنية فوزي
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عرضت الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، مقطع فيديو يرصد احتفالات تلاميذ بزميلهم العائد من رحلة شفاء من مرض السرطان.
وأوضحت هبة منير، والدة الطفل عمر، أن الطفل أصيب بسرطان في المخ منذ عام ونصف، وهو في الصف السادس الابتدائي.
وأضافت "منير"، خلال مداخلة تليفونية بالبرنامج، أن مشوار علاجه كان صعبًا للغاية، وأن العملية الجراحية الأولى استغرقت 9 ساعات، لافتة إلى أن اليوم كانت آخر جلسة كيماوي بالمستشفى.
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