أماني أبوزيد: صندوق ضمان المخاطر يُعزز من شهية المستثمرين في إفريقيا

قالت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض الاتحاد الإفريقي للطاقة والبنية التحتية، إن الاتحاد الأفريقي يبذل جهودا كبيرة لتحسين مستوى معيشة المواطن الأفريقي، وفي هذا الإطار تم اعتماد مشروع أفريقي خاص بالإصلاح المؤسسي، وإطلاق اتفاقية حرية التنقل والإقامة في أفريقيا.





وأضافت "أبو زيد"، خلال حوارها مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن تفعيل الطيران الأفريقي يٌوفر 300 ألف فرصة عمل مباشرة، ومليوني فرصة غير مباشرة، مضيفة أن الاتحاد يسعى لزيادة حجم التبادل التجاري للمنتجات ذات القيمة المضافة بين دول أفريقيا.





وأشارت إلى ضرورة تطوير آليات عمل مكاتب التمثيل التجاري المصرية في أفريقيا، خاصة أن حجم فجوة تمويل البنية التحتية الأفريقية لمدة 10 سنوات يقدر بـ130 مليار دولار سنويا.



