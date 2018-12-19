ننشر نتائج مسابقة تصميم الميادين وفرش الطرق والفراغات العامة بالعاصمة الإدارية (صور)

أعلنت شركة العاصمة الإدارية بقيادة اللواء أركان حرب أحمد زكي عابدين، ظهر اليوم 19 ديسمبر 2018 نتائج مسابقة العاصمة الإدارية لعناصر فرش الطرق والفراغات العامة، والتي تم طرحها في يوليو 2018 بالتعاون بين شركة العاصمة الإدارية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك بمقر شركة العاصمة.

وأوضح اللواء "عابدين" أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، هو مشروعٌ قوميٌ رائد، يعدُ نقلةً حضاريةً في تاريخ مصر العمراني المعاصر.لذا تستهدف مسابقة تصميم الميادين وعناصر فرش الطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة. الحصولَ على مشروعٍ متكاملٍ يتماشى مع روحِ العصرِ ويُعبِر عن هوية العاصمة الإدارية الجديدة، وقابل للتنفيذ وذلك لميادين الحي الحكومي وميادين علي شرايين الحركة الرئيسية غرب الطريق الدائري الإقليمي وكذلك تصميم متكامل لكافة عناصر فرش الفراغات المفتوحة والطرق في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس محمد أبوسعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعضو لجنة التحكيم، إنه تقدم للمسابقة ٢٣مشروعاً، وقد ارتأت لجنة التحكيم ضم الجائزة الثانية وقيمتها 300 ألف جنيهاً مصرياً إلى الجائزة الأولى وقيمتها 400 ألف جنيهاً مصرياً ومناصفة الجائزة . وذلك نظراً لجودة المشروعات المقدمة، وفاز بالجائزة الأولى مناصفة بقيمة 350 ألف جنيهاً المشروع المقدم من الأستاذة الدكتورة " غادة فاروق حسن " وفريق العمل المشارك معها والمكون من الدكاترة المهندسين " مصطفى رفعت أحمد ــــ عبير الشاطر ــــــــــ أمل شمس الدين ـــــــ آيات إسماعيل ــــ أيمن أحمد فريد ـــــ كريم بيومي إبراهيم ـــــ احمد خالد ـــــــ شيماء طارق ـــــ محمد ناجي ــــ جوزيف ميلاد ــــ مؤمن ناصر ـــــ عمرو أحمد صلاح ــــ مصطفى خالد ــــ حافظ عرابي ـــــــ محمد علاء ـــــــ محمد مجدي العدل ـــــ أحمد محمود ".

وفاز بالجائزة الأولى مناصفة بقيمة ٣٥٠ألف جنيهاً المشروع المقدم من الدكتور وليد عبدالهادي شورى وفريق العمل المشارك معه وهم " أحمد محمود السباعي ــــ ضياء عوض أبو العطا ـــــــــ محمود محمد عبالرؤوف "، وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها 200 ألف جنيها المشروع المقدم من د. مصطفى محمد فهيم جبر وفريق العمل المشارك معه .

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم توزيع ثلاث جوائز تشجيعية قيمة كل منها 75 ألف جنيها وهي للمشاريع المقدمة من م. إبراهيم جمال محمد علي وفريق العمل المشارك معه ، والثانية للمهندس استشاري هاني ماهر إبراهيم خليل وفريق العمل المشارك معه ، والثالثة للأستاذ مساعد " دعاء كمال الدين كامل حسن وفريق العمل المشارك معها .

وتم توزيع شهادات تقدير للمشاركة المتميزة لكل من المهندسة " مي محمد حسين " وفريق العمل المشارك معها ، والدكتور حازم محمد حسام الدين وفريق العمل المشارك معه، والدكتور ماجد محمد أبو العلا وفريق العمل المشارك معه .

وقام اللواء أحمد زكي عابدين بتكريم أعضاء لجنة التحكيم ومنحهم شهادة تقدير ، وكذلك أعضاء اللجنة الفنية للجنة التحكيم .

وقد حضر حفل إعلان الجوائز العديد من الشخصيات المعمارية ولفيف من الإعلاميين والشخصيات العامة .