اسعار العملات | اسعار العملات بالجنية المصري اليوم الاربعاء واليورو يرتفع لـ 20.15 جنيه للشراء

جاءت أسعار العملات العربية والأجنبية مستقرة اليوم خلال بداية التعاملات الصباحية، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء فيما ارتفع اليورو لـ 20.15 جنيه للشراء و 20.31 جنيه للبيع.





ووفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي المصري ، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم.





اسعار العملات | سعر اليورو الأوروبى ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.15 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع.





اسعار العملات | سعر الريال السعودى واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.





اسعار العملات | سعر الدينار الكويتي ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى تعاملات اليوم الاثنين، للبنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 58.42 جنيه للشراء، 58.84 جنيه للبيع.









اسعار العملات | سعر الدولار اليوم فى مصر استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع.





اسعار العملات | سعر الريال القطرى استقر سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصري بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الاهلى المصري مسجلا نحو 4.61 جنيها للشراء ، 4.91 جنيها للبيع.





اسعار العملات | سعر الدرهم الاماراتي استقر سعر صرف الدرهم الاماراتي مقتبل الجنيه المصري في البنك الاهلى الصري احد اكبر البنوك الحكويمة مسجلا نحو 4.84 جنيها للشراء ، 4.86 جنيها للبيع.





اسعار العملات بالجنية المصري اليوم الاربعاء واليورو يرتفع لـ 20.15 جنيه للشراء







