بعد تداول مقطع اختطاف سعودي في الأردن.. سفارة المملكة تنفي الشائعة

ذكر المتحدث الرسمي لسفارة المملكة في الأردن عبدالسلام العنزي بأنه وبالإشارة إلى مجموعه المقاطع المتداولة والتي تظهر قيام مجموعه من الاشخاص بخطف مواطن سعودي وتعذيبه وإظهار تناثر الدماء في السيارة والمقطع الآخر الذي يظهر فيه أحد المواطنين بأنه قدم شكوى لدى السلطات الأردنية وناشد السفارة بالتدخل.

وقالت السفارة، في بيان: "تود السفارة أن توضح لكافة وسائل الإعلام بأنه وبناء توجيه ومتابعة سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي قام المسئولين بالسفارة بالتواصل مع كافة القطاعات المسؤوله لدى الأشقاء الاردنيين وفي المملكة ، والذي اتضح مؤخرا من قبل الجهات الرسمية في المملكة بأن المقطع تم تصويره في مدينة أبها داخل المملكة ولا يخص الأشقاء الاردنيين، وبناء على لوحة السيارة والتي ليس لها علاقة بالجزء الآخر من المقطع المتداول، تم التواصل مع المواطن والذي أفاد بوجود شكوى سابقة تعود لعام ٢٠١٥م وتم استرجاع حقه في حينها، وأنه لم يدخل إلى الأراضي الأردنية منذ تلك الفترة، وأضاف العنزي بأنه تم رفع الموضوع إلى الجهات الرسمية في المملكة لاتخاذ اللازم للتعامل الأمثل مع تلك الشائعات، وأكد العنزي بأن سمو السفير يقف دائما على مشاكل المواطنين شخصيا ويتابعها مع الزملاء المعنيين في ذلك ويساهم في حل العديد من المشاكل التي تخصهم، ويعتبر المواطن دائما هو الاهتمام الأول للسفارة والذي تؤكد عليه قيادتنا الحكيمة في المملكة دائما".

وقال العنزي بأن سمو السفير والسفارة يقدران للأشقاء الأردنيين تعاونهم الأمثل مع مواطني المملكة سواء القادمين للسياحة أو العلاج أو الطلبة الدراسين في الجامعات الأردنية والمقيمين، وأن الأردن الشقيق بلد أمن وأمان في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

كما أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه وبمتابعة ما تم تداوله ونشره من مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض أحد الأشخاص من الجنسية السعودية للاعتداء عليه وسلبه؛ فقد تبين أنه لم تسجل لدى أيا من وحدات الأمن العام في كافة المحافظات شكوى بهذا الخصوص ولم تردهم اية معلومات حولها، مؤكدا أنه جرى التواصل مع سفارة المملكة العربية السعودية في عمان وتبين أنه لم يرد اليهم اية شكوى او معلومات بوقوع تلك الحادثة او أية حادثة أخرى مشابهه .

وأشار الناطق الإعلامي أنه وبتدقيق رقم المركبة ومالكها الذي ظهر في الفيديو ،فقد تبين أن آخر حركة سفر للمركبه ولمالكها عبر الأراضي الأردنية كان المغادرة في شهر أيلول من العام ٢٠١٥ .