أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الهدف من بناء مدن الجيل الرابع ليست الرفاهية وإنما المساعدة فى توزيع الزيادة السكانية الكبيرة، ومضاعفة المعمور المصرى بدلا من التكدس الكبير على الوادى والدلتا، إلى جانب وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، وأنه تم اختيار هذه المواقع الاستراتيجية لتحقيق أكثر من معيار، منها الموقع المميز، الذى يجعلها تنافس عالميا وإقليميا، وأنها تكون على المحاور التنموية المحددة لمضاعفة الرقعة السكانية، بالإضافة إلى أنها تكون مرتبطة بالمشروعات الكبرى التى تعمل الدولة على تنفيذها.





وهنا ترصد "الفجر" ، كل ما تود معرفته عن مدن الجيل الرابع، وذلك من خلال التقرير التالى:





ما هى المدن الجديدة؟

أوضح مدبولى، أن هذه المدن، ستصبح مركزا لريادة المال الأعمال على المستويين العالمى والإقليمى، وهو أمر معمول به فى كل مدن العالم، حيث أن لكل مدينة وظيفة سواء على المستوى العالمى، ومنها "العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين"، أو على المستوى الإقليمى.





ومدن الجيل الرابع، والتى تنفذها وزارة الإسكان، تضم (13 مدينة جديدة – مدن الجيل الرابع) لمضاعفة المسطح المعمور فى مصر، وأبرزها "مدينة العلمين الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، مدينة الجلالة، الإسماعيلية الجديدة، امتداد مدينة الشيخ زايد، مدينة ناصر غرب أسيوط، غرب قنا، توشكى الجديدة، حدائق أكتوبر، مدينة شرق ملوى، والفشن الجديدة (شرق بنى سويف)".





شبكة مرافق ذكية

تعتمد المدن الجديدة، على شبكة مرافق ذكية، وهي أنظمة شبكية لإدارة وتشغيل كافة المرافق الحيوية بالعاصمة منها الكهرباء والمياه والغاز، يمكنها مراقبة الاستهلاك واستخلاص هذه المعلومات من خلال العدادات الذكية الرقمية، ما يتيح الاستخدام الأمثل للمرافق عن طريق توزيع الفائض المنتج من إحدى الشبكات إلى الشبكات الأخرى بما يضمن تخفيف الأحمال وتقليل تكلفة التشغيل.





وتحتوي على مستشعرات وحساسات الذكية ومحولات البيانات الذكية، بحيث تستطيع معالجة وتحليل البيانات وتظهرها في شكلها النهائي من خلال مراكز تشغيل وتحكم، منها كاميرات المراقبة وأنظمة العدادات الذكية وأنظمة المرور وساحات الانتظار الذكية، إضافة إلى أنظمة الإنارة والإعلانات التجارية الذكية.





بنية رقمية موحدة

تستند في تصميمها على بنية رقمية موحدة حيث تعد عنصرا رئيسيا من عناصر البنية التحتية للمدينة الرقمية، وهي أول مراحل تنفيذ المدن الجيل الرابع، والتي تعتمد على شبكة عريضة من كوابل الألياف الضوئية، تغطي المدينة وترتبط مع الشبكات الداخلية وشبكات الجيل الرابع من خلال محولات ربط لضمان تغطية كل احتياجات المدينة وجميع خدماتها.





عدد السكان المستهدف

هذه المدن مخطط لها أن تستوعب أكثر من 30 مليون نسمة، مما يعمل على مواجهة الزيادة السكانية المرتقبة، وإنقاذ القاهرة والمحافظات من كارثة حقيقية تهددها وتتمثل فى التكدس المرورى، وأن العاصمة الإدارية، تأتى فى مقدمة مدن الجيل الرابع، وتصل مساحتها 170 ألف فدان - المرحلة الأولى منها بمساحة 40 ألف فدان، وعدد السكان المتوقع 6.5 مليون نسمة.





مدينة العلمين الجديدة

تأتى مدينة العلمين الجديدة، ضمن قائمة مدن الجيل الرابع، وتصل مساحتها لـ48 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب نحو 3 مليون نسمة، بالإضافة إلى مدينة شرق بورسعيد "سلام" بمساحة 16 ألف فدان، ويصل عدد السكان المتوقع مليون نسمة.





مدينة المنصورة الجديدة

وتتضمن قائمة مدن الجيل الرابع، مدينة المنصورة الجديدة (بمساحة 5100 فدان - عدد السكان المتوقع 680 ألف نسمة – الوحدات السكنية 185 ألف وحدة – يجرى تنفيذ وحدات سكنية بمشروعى سكن مصر (المرحلة الأولى)، ودار مصر (المرحلة الثالثة)، والمرافق والبنية الأساسية)، ومدينة توشكى الجديدة (بمساحة 3 آلاف فدان وتستهدف نحو 500 ألف نسمة.





مدينة ناصر

أما بالنسبة لمدينة ناصر بغرب أسيوط، فتصل مساحتها 6 آلاف فدان – عدد السكان 680 ألف نسمة – عدد الوحدات السكنية 185 ألف وحدة، ومدينة غرب قنا (بمساحة 9 آلاف فدان - المرحلة الأولى بها 6680 وحدة إسكان اجتماعى – 315 عمارة، و7160 وحدة إسكان متوسط – 350 عمارة - خدمات تجارية 91 فداناً – خدمات حكومية وإدارية 90 فداناً).





مدينة الإسماعيلية الجديدة

ومدينة الإسماعيلية الجديدة، تأتى ضمن القائمة، وتصل مساحتها 2157 فدانا، وكذلك مدينة العبور الجديدة (بمساحة 58 ألف فدان – وتضم وحدات سكنية مختلفة).





مدينة حدائق أكتوبر

ومدينة حدائق أكتوبر (بمساحة 70 ألف فدان، وبها: مركز المال والأعمال – مناطق سكنية – فنادق – ناد رياضى – مناطق مفتوحة – إسكان متميز – مدينة السينما – المدينة الطبية – مدينة التجارة – 41.5 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى – 4 آلاف وحدة بمشروع سكن مصر – عدد من المبانى الخدمية، ومن المقرر أن تستوعب نحو 3 مليون نسمة.





مدينة أكتوبر الجديدة

ومدينة اكتوبر الجديدة، تصل مساحتها نحو 78 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب نحو 5 مليون نسمة، فيما تصل مساحة مدينة النوبارية الجديدة لـ1600 فدان، وكذلك تصل مساحة مدينة الفشن الجديدة لنحو 1800 فدان، ومن المستهدف أن تستوعب نحو 500 ألف نسمة.





عدة مدن أخرى

وتتضمن مدن الجيل الرابع، عدة مدن أخرى منها، مدينة ملوى الجديدة، والتى ستقام على مساحة 18420 فدان، ومن المقرر أن تستوعب نحو 530 ألف نسمة، وكذلك مينة الأقصر الجديدة بمساحة 9675 فدانا، وغرب قنا مساحتها 8971 فدان وتستوعب مليون نسمة، ومدينة بئر العبد، بمساحة 2700 فدان، وامتداد زايد بمساحة 9600 فدان، وميدان سفنكس والوراق وجارى الدراسة الخاصة بهم.





ميزانية تتخطى الـ57مليار جنيه

وفى الوقت نفسه كشفت مصادر مطلعة، أن إجمالى الميزانيات المخصصة لتنفيذ المرافق والطرق والبنية التحتية لمدن الجيل الرابع تتخطى الـ57 مليار جنيه، وتأتى العاصمة الإدارية الجديدة فى المقدمة.



