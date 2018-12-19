"الديهي": وداع الجالية المصرية بفيينا لـ السيسي يليق بحجم إنجازاته

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بوداع الجالية المصرية بـ"فيينا" للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب انتهاء زيارته للنمسا التي استمرت لمدة 4 أيام.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن هذا الوداع يليق بحجم التحدي والإنجازات التي تمت خلال تلك الزيارة الرئاسية.





وأكد "الديهي"، أن جميع أعضاء الجالية المصرية في حالة فرح شديد، وذلك لرؤيتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وزيارته لهم لأول مرة.





ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى القاهرة، قادمًا من العاصمة النمساوية فيينا، بعد ختام زيارة رسمية استمرت لمدة 4 أيام.





وشارك الرئيس خلال الزيارة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهما، حيث جاءت مشاركة الرئيس فى المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبية لدعوة كل من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.



