يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما YALLA SHOOT

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وستنطلق مباراة ريال مدريد مع أنتلرز الياباني اليوم الأربعاء والموافق 19/ 12/ 2018، وذلك في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:30 بتوقيت الإمارات.





ويسعى فريق ريال مدريد بطل النسخة الماضية لتخطي عقبة أنتلرز والتأهل للمباراة النهائية من المونديال وخوض النهائي ضد العين الإماراتي الذي تأهل لهذا الدور لأول مرة في تاريخه على حساب ريفر بليت الأرجنتيني في مفاجئة من العيار الثقيل.





وكان فريق أنتلرز الياباني قد تأهل لدور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد أن فاز بصعوبة بالغة على جوادالاخارا المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضرب موعداً مع ريال مدريد على أمل تقديم مفاجئة نارية على حساب بطل أوروبا.





وستكون مباراة ريال مدريد مع أنتلرز الياباني مذاعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الريال مع أنتلرز بطل أسيا عبر موقع الفجر الرياضي.



