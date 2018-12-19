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خاص - مدرب الأهلي يوضح موقف وليد سليمان من مواجهة جيما الأثيوبي

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 07:24 م
خاص - مدرب الأهلي يوضح موقف وليد سليمان من مواجهة جيما الأثيوبي
وليد سليمان
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علي نبوي
 
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كشف محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر من المباراة المقبلة أمام جيما الأثيوبي.

وقال يوسف في تصريحات خاصة :"وليد سليمان لن يتمكن من اللحاق بمباراة جيما الأثيوبي بسبب الإصابة".

وأضاف "اللاعب يعاني من الإصابة بإجهاد في كاحل القدم، ولن يلحق بالمباراة".

ويستعد الأهلي للسفر مساء غد الخميس إلى أثيوبيا لمواجهة جيما أبا جيفار في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد برج العرب انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين نظيفين لناصر ماهر ومروان محسن.

وفي سايق آخر، شارك الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي الجديد في مران الفريق الأحمر الجماعي المقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ووصل دا كوستا إلى مقر النادي بالجزيرة اليوم الأربعاء رفقة عدلي القيعي حيث ظهر في تدريبات الفريق الأحمر لأول مرة بعد التعاقد معه لمدة 4 مواسم ونصف.

ويستعد الأهلي للسفر مساء غد الاثنين إلى أنجولا لمواجهة جيما ابا جيفار يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


المزيد عن: وليد سليمان مدرب الأهلي محمد يوسف جيما الاثيوبي جيرالدو كوستا
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