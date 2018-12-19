أسر المصريين الذين لقوا مصرعهم في ألمانيا: "شعرنا بأبوية الرئيس خلال لقاءنا به"

التقى الإعلامي نشأت الديهي، بأسر 3 مصريين كان قد التقى بهم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لـ"فيينا"، حيث كان قد لقى ذويهم مصرعهم أثناء سفرهم لألمانيا لتحية الرئيس عام 2015.





وأكد أسر المصريين، خلال لقائهم ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أنهم شعروا بـ"أبوية" الرئيس السيسي ومدى حبه الشديد للمصريين.





وأضافوا أن الرئيس السيسي أجبر بخاطرهم بتلك الزيارة، حيث أنه أخبرهم بكم الإنجازات والمشروعات التي تم تحقيقها في مصر خلال السنوات الماضية.



