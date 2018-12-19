مدرب النصر يرسم خطة هزيمة الاتحاد بالدوري السعودي
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 07:21 م
عمر عبدالعزيز
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عقد البرتغالي هيلدر كريستافو مدرب فريق النصر السعودي، اجتماعًا بلاعبيه قبل انطلاق الحصة التدريبة اليوم الأربعاء.
وأوضح هيلدر للاعبيه خلال الاجتماع برنامج الفريق لمواجهة الاتحاد الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
وركز البرتغالي على الجوانب اللياقية المتنوعة، التي بدأها بالجري حول الملعب، تلاها تدريبات متنوعة من خلال حواجز الأقماع، وأجرى المدرب بعدها مناورة بين اللاعبين في منتصف الملعب.
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