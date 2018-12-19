"السلع التموينية" تشتري 32.55 ألف طن من زيت الصويا

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين اليوم الأربعاء، عن شراء 32 ألفا و550 طنا من زيت الصويا في مناقصة لشراء زيوت نباتية .

وسبق وأن أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية يوم السبت الماضي، إنها تسعى لشراء شحنات من زيتي الصويا ودوار الشمس في مناقصة عالمية.





وتطلب الهيئة شراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس.





وتستقبل الهيئة أيضا عروضا لما لا يقل عن عشرة آلاف طن من زيت الصويا وخمسة آلاف طن من زيت دوار الشمس بالجنيه المصري.





وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إن الزيوت النباتية مطلوبة للوصول بين العاشر والخامس والعشرين من فبراير.





تم إنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية بالقرار الجمهوري رقم 1189 لسنة 1968 لتتبع وزارة التجارة الداخلية ويكون مركزها الرئيسي القاهرة .





كان السبب الرئيسي فى إنشاء هذا الكيان الاقتصادي فى عام 1968 هو إدارة أزمات السلع التموينية والاستهلاكية فى السوق المصري خلال فترة ما بعد 1967 وذلك بإسناد تلك المهمة إلى كيان مستقل ماليا وإداريا.

وقد تطور الدور الذي تلعبه الهيئة في تدبير السلع الضرورية للسوق المصري حتى وصل عدد السلع التي تدبرها الهيئة خلال السبعينات إلى ما يقرب من 50 سلعة .





ومع تزايد إسناد الدولة لتدبير الاحتياجات من السلع الضرورية للقطاع الخاص ، تقلص عدد السلع التي تدبرها الهيئة ليصل في منتصف الثمانينات ومطلع التسعينات إلى حوالي 4 سلع وهى( القمح – السكر – الزيت – الشاي ) وهو الوضع القائم حتى تاريخه .





قامت الهيئة طبقا للقرارين رقمي 346 ،626 لسنة 1984 بتفويض الشركة العامة للصوامع والتخزين بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالتخليص الجمركي والتفريغ والشحن إلى الصوامع الداخلية للبلاد .





انتقلت تبعية الهيئة العامة للسلع التموينية إداريا إلى وزارة الصناعة والتجارة بموجب القرار رقم 420 لسنة 2005.

انتقلت تبعية الهيئة العامة للسلع التموينية إداريا بموجب قرار رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم (39) لسنة 2011 إلي وزاره التموين والتجارة الداخلية.





تعتبر فروع الهيئة تابعه مباشره الي الادارة المركزية للأستلام والتوزيع وهي كالتالي:-

1- فرع الهيئة بالإسكندرية.





2- فرع الهيئة ببورسعيد.





3- فرع الهيئة بدمياط.





4- فرع الهيئة بسفاجا.





5- فرع الهيئة بالسويس.





وتقع أهمية دور فروع الهيئة بالمواني المختلفة في متابعة كل من إجراءات تراكي البواخر ، التخليص الجمركي،

أعمال الوزن ،إجراءات التصفية وذلك حتي خروج الرسائل من الدائرة الجمركية .