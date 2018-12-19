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ويل سميث يظهر في الإطلالة الأولى لشخصيته بفيلم علاء الدين

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 07:21 م
ويل سميث يظهر في الإطلالة الأولى لشخصيته بفيلم علاء الدين
صورة أرشيفية
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أحمد جمال أحمد
 
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ظهر النجم ويل سميث، على البوستر الدعائي الأول للنسخة السينمائية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير علاء الدين، والذي نشر على غلاف مجلة EW.

 

ويجسد ويل سميث دور العفريت "جيني" بالفيلم، الذي تطرح ديزني نسخته السينمائية مثلما فعلت مع عدد كبير من كلاسيكيات الكارتون التي تحولت لأفلام سينمائية في السنوات الماضية.

 

ويشارك في بطولة الفيلم النجم الكبير توم هاردي، الذي يجسد شخصية الساحر الشرير جعفر.

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