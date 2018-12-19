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وزير النقل: كوبري روض الفرج سيدخل موسوعة جينيس

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 07:20 م
وزير النقل: كوبري روض الفرج سيدخل موسوعة جينيس
هشام عرفات
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن كوبري روض الفرج المقام على نهر النيل سيدخل موسوعة جينيس كأعرض كوبري معلق في العالم، وسوف يعتبر علامة مميزة لمصر، معلقًا: "حاجة عظمة".

وأضاف "عرفات"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد، مساء الأربعاء، أن معظم دراسات الطرق كانت موجودة بالفعل ولكن لم يكن هناك إرادة سياسية لتنفيذها، مشيرًا إلى أن وزارة النقل وهيئة الكباري صرفت حوالي 35 مليار جنيه منذ 2014 لتطوير الطرق.

ولفت وزير النقل والمواصلات إلى أنه تم تطوير عدد كبير من الطرق وإنشاء كباري ومحاور، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق التي تتم حاليا ستتكلف 42 مليار جنيه.
المزيد عن: موسوعة جينيس كوبري روض الفرج تطوير منظومة النقل التوك شو أخبار مصر
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