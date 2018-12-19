وزير النقل: كوبري روض الفرج سيدخل موسوعة جينيس

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن كوبري روض الفرج المقام على نهر النيل سيدخل موسوعة جينيس كأعرض كوبري معلق في العالم، وسوف يعتبر علامة مميزة لمصر، معلقًا: "حاجة عظمة".





وأضاف "عرفات"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد، مساء الأربعاء، أن معظم دراسات الطرق كانت موجودة بالفعل ولكن لم يكن هناك إرادة سياسية لتنفيذها، مشيرًا إلى أن وزارة النقل وهيئة الكباري صرفت حوالي 35 مليار جنيه منذ 2014 لتطوير الطرق.



