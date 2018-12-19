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مباحثات بحرينية أمريكية في المنامة لتعزيز التعاون الدفاعى

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 07:16 م
مباحثات بحرينية أمريكية في المنامة لتعزيز التعاون الدفاعى
مباحثات بحرينية أمريكية
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وكالات
 
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استعرض المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الأربعاء، بالمنامة مع ريشارد سبونزر وزير البحرية الأمريكي والوفد المرافق له، بحضور اللواء الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.

 

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين.

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