رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم يتقدم باستقالته

كشف الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن رئيسه فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي، قدم استقالة من منصبه.





ووفقًا لما أعلنته تقارير الصحف الروسية، فإن هذه الاستقالة تأتي من قبل فيتالي، وهو مسؤول رياضي تورط في مزاعم منشطات برعاية الدولة، بعد سلسلة من القرارات في الفترة الأخيرة، قلصت تدخل موتكو الرسمي في الرياضة الروسية.



