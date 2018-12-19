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رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم يتقدم باستقالته

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 07:07 م
رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم يتقدم باستقالته
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عمر عبدالعزيز
 
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كشف الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن رئيسه فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي، قدم استقالة من منصبه.

ووفقًا لما أعلنته تقارير الصحف الروسية، فإن هذه الاستقالة تأتي من قبل فيتالي، وهو مسؤول رياضي تورط في مزاعم منشطات برعاية الدولة، بعد سلسلة من القرارات في الفترة الأخيرة، قلصت تدخل موتكو الرسمي في الرياضة الروسية.

وأشارت التقارير إلى أنه مع مواجهة الدولة لتدقيق إضافي إزاء فضيحة المنشطات، كل هذا ما دفع فيتالي لترك منصبه.
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