مدير الكرة ببنى سويف: سعيد بالروح العالية لدى الفريق قبل مواجهة ديروط









أعرب وائل حبيب مدير الكرة ببنى سويف الرياضى عن سعادته بالروح العالية التى لمسها لدى الجهاز الفنى ولاعبي الفريق الأول بالتدريب الأخير قبل مواجهة ديروط وذلك عقب عودته من أداء مناسك العمرة .





وأبدى مدير الكرة ببنى سويف ثقته فى إمكانيات الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بقيادة مديره الفنى محمد يوسف وجهازه المعاون واللاعبين فى تقديم مستوى متميز وتحقيق نتيجة إيجابية أمام ديروط بختام مباريات الدور الاول بالقسم الثانى .





وقال مدير الكرة ببنى سويف : نرحب بنادى ديروط ببلدهم الثانى بنى سويف و الناديين تربطهم روابط المحبة والأخوة والاحترام دائما .





واختتم قائلا : نطمح فى الاحتفاظ بالصدارة وذلك قبل بداية مباريات الدور الثانى وإسعاد جماهير بنى سويف المحترمة .



