محافظ الغربية يستقبل وفد وزارة المالية لتشغيل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية

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استقبل اليوم اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، وفد من وزارة المالية برئاسة المحاسب عاطف صقر وكيل وزارة المالية بمحافظة الغربية وممثل شركة e-finance لإستعراض منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS.



وتم خلال اللقاء إستعراض نظام حساب الخزانة الموحدة TSA ونظام الدفع الإلكتروني GPS وآليات التأمين والسرية للمعلومات المتبادلة من شفرات إدخال وكلمات سر.



جدير بالذكر أن الأنظمة السابقة تتيح للمحافظ المتابعة اللحظية الدقيقة لكل موارد المحافظة والمديريات التابعة من خلال شبكات المعلومات ومستويات الإطلاع ويمكن من خلالها متابعة الموازنات المختلفة للمديريات وديوان المحافظة وما تم إنفاقه.



ويمكن أيضًا من خلالها المتابعة اللحظية لجميع الحسابات من أرصدة ومصروفات ويمكن من خلالها الوقوف على نقاط الضعف في التنفيذ للخطط الاستثمارية.



وأشاد المحافظ بمكونات النظام وبدأ بتفعيله في مكتبه وأشار أنها نقطة تحول رئيسية للميكنة الشاملة لموارد الدولة.