أكد المدافع الدولي بصفوف أتلتيكو مدريد خوانفران توريس، أن المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس الإيطالي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ستكون "متكافئة للغاية"، لأن نادي "السيدة العجوز" "منافس كبير".



وقال خوانفران في حفل تسليم لاعبي أتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء، السيارات الرسمية الجديدة لراعي الفريق، ماركة هيونداي الكورية الجنوبية: "نعرف أنها ستكون مواجهة معقدة للغاية، يوفنتوس خصم كبير، نكن له كل الاحترام، وأنا متأكد أنهم أيضاً يحترموننا".



وتابع: "سيكون دوراً إقصائياً متكافئاً للغاية في ثمن النهائي، نأمل أن نحسمه".



من جانبه، قال مدافع "الروخيبلانكوس" الأورغوياني دييغو غودين: "الفريق في حالة جيدة، ويتطور بشكل جيد، يوجد حالياً رفاق جدد أصحاب مواهب ويتأقلمون في الوقت الراهن" مع فلسفة الفريق.



في حين صرح لاعب وسط أتلتيكو كوكي ريسوريكسيون إن الفريق يتطور منذ بداية الموسم الحالي.



وأضاف: "في كل لحظة، نتطور بشكل أكبر، تحدث تغييرات كبيرة في الفريق، يرحل لاعبون ويأتي آخرون أكثر شباباً ويتأقلون مع فلسفة الفريق بشكل جيد".



وستقام مباراة الذهاب بين أتلتيكو ويوفنتوس في 20 فبراير (شباط) المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو، على أن ينظم الإياب في 12 مارس (آذار) القادم في أرض "السيدة العجوز".