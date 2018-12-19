مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم 19-12-2018 في كاس العالم للاندية
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 05:59 م
محمد الشيخ
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يواجه كاشيما إنتلرز الياباني فريق ريال
مدريد الإسباني اليوم الأربعاء 19 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت
مكة المكرمة. ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما إنتلرز
في بث مباشر
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