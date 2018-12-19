مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم 19-12-2018 في كاس العالم للاندية

يواجه كاشيما إنتلرز الياباني فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء 19 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة. ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما إنتلرز في بث مباشر







