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مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم 19-12-2018 في كاس العالم للاندية

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 05:59 م
مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم 19-12-2018 في كاس العالم للاندية
ريال مدريد وكاشيما
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محمد الشيخ
 
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يواجه كاشيما إنتلرز الياباني فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء 19 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة. ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

 

مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما إنتلرز في بث مباشر



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