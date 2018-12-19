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سلمان الفرج يغيب أمام الأهلي.. وعودة الشهراني وكاريلو

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 05:56 م
سلمان الفرج يغيب أمام الأهلي.. وعودة الشهراني وكاريلو
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عمر عبدالعزيز
 
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قرر البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب فريق الهلال السعودي، استبعاد ثنائي الفريق سلمان الفرج والسوري عمر خربين، من قائمة الفريق التي ستواجه الأهلي، بعد غد الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وستشهد القائمة عودة الثنائي ياسر الشهراني، الذي غيبته الإصابة عن مباراتي الفريق الماضيتين، والبيروفي كاريلو بعد انقضاء فترة إيقافه من لجنة الانضباط.

ويتصدر الهلال ترتيب فرق الدوري برصيد 32 نقطة، بينما يحل الأهلي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.
المزيد عن: ياسر الشهراني عمر خربين سلمان الفرج خيسوس الهلال والأهلي الدوري السعودي أندريه كاريلو
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