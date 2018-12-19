سلمان الفرج يغيب أمام الأهلي.. وعودة الشهراني وكاريلو

قرر البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب فريق الهلال السعودي، استبعاد ثنائي الفريق سلمان الفرج والسوري عمر خربين، من قائمة الفريق التي ستواجه الأهلي، بعد غد الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.





وستشهد القائمة عودة الثنائي ياسر الشهراني، الذي غيبته الإصابة عن مباراتي الفريق الماضيتين، والبيروفي كاريلو بعد انقضاء فترة إيقافه من لجنة الانضباط.



