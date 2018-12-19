غدًا.. زاب ثروت يحيي حفل غنائي بجامعة النيل

تستقبل جامعة "النيل" بمدينة 6 أكتوبر، لاستقبال المغني زاب ثروت، لأول مرة غدًا الخميس في الثامنة مساًء.





ومن المقرر أن يكون الحفل بحضور عدد كبير من طلاب الجامعة، ويشاركه الحفل عازف الكمان مهاب حسين، والدي جي فيدو.





في نفس السياق يستعد زاب ثروت، لحفل غنائي جديد يوم رأس السنة ويشاركه في الحفل الموزع الموسيقي ساري هاني، وتبلغ سعر التذكرة الواحدة 250 جنيها، على أن يبدأ الحفل من السادسة مساء، وينتهي في الواحدة صباحا، بمركز المنارة في التجمع الخامس.