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نجا سعادة يطلق مجموعة أزياء جديدة لفساتين زفاف 2019 (صور)

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 05:50 م
نجا سعادة يطلق مجموعة أزياء جديدة لفساتين زفاف 2019 (صور)
أزياء اللبناني نجا سعادة
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أحمد رمضان متولي
 
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أختار المصمم اللبناني نجا سعادة، "Starlight" إسماً لمجموعة فساتين زفاف عام 2019  بعد أن إستوحى من إشعاع النجوم لرسم تصاميمه.

 

ولفت نجا خلال رحلة تحضيره وبحثه أنّ "النجوم لا تفنى فناءً كلياً، فعند موتها تترك مكانها هالة مُستديرة تبقى لتدلّ أنّه كان في هذا المكان نجم وقد ذهب"، وأراد نجا سعادة من خلال هذه المجموعة أن يعكس النور في فساتينه، فاختصر رحلة ضوء النجوم الذي يستغرق قروناً للوصول إلى الأرض بساعات طويلة من العمل اليدويّ نفّذ من خلالها مع فريق عمله خمسة عشر فستاناً إستخدم فيها  أنواع مُختلفة من الأقمشة الفاخرة من الدانتيل والحرير والغيبور وغيرها، ليطغى التطريز اليدويّ باللونين الفضيّ والبرونزيّ، أضف إلى السواروفسكي والجليتر والباييت على كلّ الأقمشة المُستخدمة في التصاميم.

 

أعتمد نجا في مجموعة "Starlight" أشكال مُختلفة من القصّات منها الـ"A Line " والـ"Mermaid" والـ"Princess Cut" والـ"Trumpet"، أمّا الألوان فتنوّعت بين الأبيض والعاجي وتدرّجات اللون اللحميّ.

نجا سعادة يطلق مجموعة أزياء جديدة لفساتين زفاف 2019 (صور)
نجا سعادة يطلق مجموعة أزياء جديدة لفساتين زفاف 2019 (صور)
نجا سعادة يطلق مجموعة أزياء جديدة لفساتين زفاف 2019 (صور)
نجا سعادة يطلق مجموعة أزياء جديدة لفساتين زفاف 2019 (صور)
نجا سعادة يطلق مجموعة أزياء جديدة لفساتين زفاف 2019 (صور)
نجا سعادة يطلق مجموعة أزياء جديدة لفساتين زفاف 2019 (صور)
نجا سعادة يطلق مجموعة أزياء جديدة لفساتين زفاف 2019 (صور)
نجا سعادة يطلق مجموعة أزياء جديدة لفساتين زفاف 2019 (صور)
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