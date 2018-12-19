الكنيست يصادق على مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات بالضفة

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات في الضفة الغربية.

وأفادت القناة الثانية العبرية، ظهر اليوم، بأن المصادقة المبدئية على القانون تمت بأغلبية 69 صوتًا، فيما جرى طرد ثلاثة من أعضاء الكنيست العرب من الجلسة بعد معارضتهم القانون وتشويشهم على مجريات الجلسة.





وردا على مصادقة الكنيست الإسرائيلي لمشروع القرار، ومحاولتهم للرفض، تم طرد ثلاثة أعضاء من "القائمة العربية المشتركة" داخل الكنيست، وهم جمال زحالقة، ومسعود غنايم، وأحمد الطيبي، من جلسة الهيئة لمعارضتهم القانون.



وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت قبل أيام على مسودة قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية.





وذكرت القناة الثانية العبرية أنه جرت المصادقة بالإجماع على مسودة القانون، وذلك على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبداها المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبيت له، مؤكدا أنه سيلحق الضرر الكبير بإسرائيل، على المستوى الدولي. في وقت عارضته مصادر قضائية أخرى، بحسب القناة العبرية على موقعها الإلكتروني.

وينص مشروع القانون على منح قائد الجيش بالضفة الغربية صلاحية إبعاد أفراد من عائلات منفذي العمليات، خلال أسبوع من موعد العملية، إلى مكان بعيد عن مكان السكن الأصلي داخل الضفة الغربية.