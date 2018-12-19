مران الأهلي.. وليد سليمان يغيب وجلسة بين يوسف ومحمد شريف

غاب وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران فريقه اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

ويعااني سليمان من الإصابة في الكاحل، حيث غاب عن مباراة الأهلي الماضية أمام النجوم والتي انتهت لصالح الأحمر بثنائية نظيفة.

وعقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطوّلة مع محمد شريف، لاعب الفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة حديث «يوسف» مع اللاعب حول بعض الأمور الفنية والتكتيكية، قبل أن ينضم اللاعب بعدها إلى زملائه لخوض التدريبات البدنية، تحت قيادة حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته مساء اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة جيما الإثيوبي .

ويستعد الأهلي للسفر مساء غد الخميس إلى أثيوبيا لمواجهة جيما ابا جيفار يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.