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الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم الأربعاء 19-12-2018 (كأس العالم للأندية) شاهد (Real Madrid)

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 05:42 م
الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم الأربعاء 19-12-2018 (كأس العالم للأندية) شاهد (Real Madrid)
ريال مدريد وكاشيما
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الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم الأربعاء 19-12-2018 (كأس العالم للأندية) شاهد (Real Madrid)
أعلن مدرب ريال مدريد عن تشكيلة الفريق التى ستواجه نظيره كاشيما انتلرز الياباني بطل أسيا , في نصف نهائي مسابقة كأس العالم للأندية ( الإمارات 2018) , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” مدينة زايد الرياضية ” . 

وتعد هذه المباراة هي الأولى للفريق الملكي بطل أوروبا في آخر 3 نسخ في هذه البطولة هذا العام , في حين تعد هذه المباراة هي الثانية بعد أن تأهل الى هذا الدور بعد تفوقه على ديبورتيفو جوادالاخارا بنتيجة 3-2 في ربع النهائي . 
الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم الأربعاء 19-12-2018 (كأس العالم للأندية) شاهد (Real Madrid)
ويسعى فريق ريال مدريد في هذا اللقاء الى تحقيق الفوز والوصول الى المباراة النهائية وتفادي المفاجآت , في حين يتطلع فريق كاشيما الى تحقيق المفاجأة وحصد بطاقة النهائي , مع العلم أن فريق العين سيكون طرفاً في المباراة النهائية . 
الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم الأربعاء 19-12-2018 (كأس العالم للأندية) شاهد (Real Madrid)
:: وجائت تشكيلة ريال مدريد الرسمية كالأتي ::

تيبو كورتوا

مارسيلو – راموس – فاران – كارفخال

كروس – لورينتي – مودريتش

بيل – بنزيما – فاسكيز
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