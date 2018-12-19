الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم الأربعاء 19-12-2018 (كأس العالم للأندية) شاهد (Real Madrid)

أعلن مدرب ريال مدريد عن تشكيلة الفريق التى ستواجه نظيره كاشيما انتلرز الياباني بطل أسيا , في نصف نهائي مسابقة كأس العالم للأندية ( الإمارات 2018) , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” مدينة زايد الرياضية ” .





وتعد هذه المباراة هي الأولى للفريق الملكي بطل أوروبا في آخر 3 نسخ في هذه البطولة هذا العام , في حين تعد هذه المباراة هي الثانية بعد أن تأهل الى هذا الدور بعد تفوقه على ديبورتيفو جوادالاخارا بنتيجة 3-2 في ربع النهائي .

الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم الأربعاء 19-12-2018 (كأس العالم للأندية) شاهد (Real Madrid)

ويسعى فريق ريال مدريد في هذا اللقاء الى تحقيق الفوز والوصول الى المباراة النهائية وتفادي المفاجآت , في حين يتطلع فريق كاشيما الى تحقيق المفاجأة وحصد بطاقة النهائي , مع العلم أن فريق العين سيكون طرفاً في المباراة النهائية .

الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم الأربعاء 19-12-2018 (كأس العالم للأندية) شاهد (Real Madrid)

:: وجائت تشكيلة ريال مدريد الرسمية كالأتي ::





تيبو كورتوا





مارسيلو – راموس – فاران – كارفخال





كروس – لورينتي – مودريتش





بيل – بنزيما – فاسكيز