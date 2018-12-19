بث مباشر ONAIR مباراة ريال مدريد وكاشيما اليوم بث مباشر HD| مباراة ريال مدريد وكاشيما اليوم Yallashoot

يبدأ ريال مدريد بطل أوروبا رحلة الدفاع عن لقبه والانفراد بالرقم القياسي من خلال التتويج للمرة الرابعة عندما يواجه كاشيما أنتلرز الياباني بطل آسيا الأربعاء في أبوظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





وستكون المباراة إعادة للنهائي الذي جمع الفريقين في نسخة 2016 في اليابان ،الذي انتهى لصالح ريال مدريد بعد التمديد 4-2 ( الوقت الاصلي 2-2)، بعدما حول النادي الملكي تأخره 1-2 الى فوز بفضل ثلاثية لنجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غادر في الصيف الى يوفنتوس الإيطالي.





ويطمح ريال مدريد إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة في البطولة، وأهمها التتويج للمرة الرابعة بعد أعوام 2014 و 2016 و2017 وتخطي منافسه التقليدي برشلونة في عدد الألقاب (الفريقان يملكان ثلاثة ألقاب حاليا)، وأن يصبح أول فريق يحرز ثلاثة ألقاب تواليا، بعد انجازه في النسخة الماضية عندما بات أول من يدافع عن لقبه بنجاح.





وستكون البطولة فرصة للأرجنتيني سانتياغو سولاري لإهداء ريال مدريد أول الألقاب تحت قيادته بعدما استلم مهامه مدربا له في تشرين الأول/أكتوبر بديلا ليولن لوبيتيغي الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.





وكان ريال مدريد فاز على رايو فايكانو 1-صفر السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني الذي يحتل فيه المركز الرابع في الترتيب برصيد 29 نقطة وبفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر.





ويتعين على بطل أوروبا الحذر من كاشيما أنتلرز الذي أحرجه في نهائي 2016 ويملك تصميما على الثأر في النسخة الحالية.





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وستنطلق مباراة ريال مدريد مع أنتلرز الياباني اليوم الأربعاء والموافق 19/ 12/ 2018، وذلك في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:30 بتوقيت الإمارات.

ويسعى فريق ريال مدريد بطل النسخة الماضية لتخطي عقبة أنتلرز والتأهل للمباراة النهائية من المونديال وخوض النهائي ضد العين الإماراتي الذي تأهل لهذا الدور لأول مرة في تاريخه على حساب ريفر بليت الأرجنتيني في مفاجئة من العيار الثقيل.

وكان فريق أنتلرز الياباني قد تأهل لدور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد أن فاز بصعوبة بالغة على جوادالاخارا المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضرب موعداً مع ريال مدريد على أمل تقديم مفاجئة نارية على حساب بطل أوروبا.

وستكون مباراة ريال مدريد مع أنتلرز الياباني مذاعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الريال مع أنتلرز بطل أسيا عبر موقع الفجر الرياضي.

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