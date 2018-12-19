"قريطم": قانون المرور الجديد يعتمد على استخدام التكنولوجيا لتقليل التدخل البشري في رصد المخالفات

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن تصنيف مصر الخاص بسلامة الطرق ارتفع خاصة بعد انخفاض نسبة حوادث الطرق، حيث أن نسبة الحوادث في مصر انخفضت نحو 24 % خلال الفترة الأخيرة نتيجة جهود كبيرة جدًا أولها منظومة الطرق الجديدة، وسيطرة الإدارة العامة للمرور بحملاتها للكشف عن تعاطي المخدرات للسائقين والتى كانت من أسباب تراجع حوادث الطرق خلال الشهور الماضية.





وأضاف "قريطم"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون المرور ينص على أن يترأس رئيس الوزراء المجلس الأعلى للمرور، لافتًا إلى أن الدولة تخطط لوضع منظومة شاملة للمرور والنقل بمشاركة جميع الوزارات المعنية والهيئات المختلفة.





وتابع، أن مشروع قانون المرور الجديد يعتمد على استخدام التكنولوجيا بشكل كبير لتقليل التدخل البشري في رصد المخالفات، موضحًا أنه سيتم وضع ملصقات إلكترونية على السيارات لقراءة بياناتها دون أي تدخل بشري، اعتبارًا من يناير 2019، ولن يكون هناك مجال لتهرب السائقين من المخالفات، موضحًا أن القيادة السياسية أمرت بتقديم كافة الإمكانيات لتطبيق هذا القانون، وهناك مهلة عامين لتنفيذ القانون بعد إقراره حتى يتم تجهيز البنية التحتية لتطبيقه.





ووضع قانون المرور الجديد، عقوبات على قائدى السيارات على الطرق تصل إلى مصادرة المركبة وحجزها لمدة أسبوعين، مع خصم 5 نقاط من السائق، وتوقيع غرامة تصل إلى 8 آلاف جنيه، بجانب تعليق رخصة القيادة لحين إتمام دورة في التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة ومن تلك المخالفات:

- قيادة مركبة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية

- قيادة سائقي المركبات تحت تأثير المخدرات

- ارتكاب قائد المركبة فعل مخالف للآداب العامة

- عدم إبلاغ قائد المركبة عن حادث كان طرفا ونشأ عنه إصابات أو وفيات