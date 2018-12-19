حفل غنائي لـCinemania في مول مصر احتفالًا بأعياد الكريسماس ورأس السنة غدًا

يستضيف مول مصر حفل لفرقة Cinemania احتفالا بأعياد رأس السنة والكريسماس، غداً الخميس 20 ديسمبر.

يشارك في الفرقة الفنانة نسمة محجوب، والفنان هاني مصطفى، بالإضافة الى مزيج فريد من المطربين الشباب مثل شادي أحمد، هنا غنيم، وندى أيوب.

وستقدم الفرقة خلال الحفل أبرز أغاني هوليوود و التي ستأخذ الحاضرين في رحلة موسيقية فريدة.

سيُقام الحفل من الساعة السابعة مساءً بمنطقة الفالي والدخول مجاني.