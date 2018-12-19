محافظ الدقهلية يوافق على تغير مدير مستشفى شربين

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وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على القرار الذى اتخذه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقبول اعتذار الدكتور حسان كمال القائم بعمل مدير مستشفى شربين المركزى وعودته إلى عمله الأصلي.



وتضمن القرار ندب الدكتور صابر مشالى كبير الاطباء البشريين للعمل مديرًا للمستشفى لمده 6 أشهر أو لحين الاعلان عن شغل الوظيفة.



وأوضح محافظ الدقهلية ان موافقته جاءت نتيجة الآداء غير المرضى للمستشفى واضاف اننا نسعى الى تقديم الخدمات للمواطنين بجوده عالية بما يحقق رضائهم عما يتلقونه من اجهزة المحافظه وهو ما لم يتحقق طوال الفترة الأخيرة فى مستشفى شربين.