دا كوستا يصل الأهلي

وصل منذ قليل جيرالداو دا كوستا لاعب الأهلي الجديد،إلى مقر النادي بالجزيرة، رفقة عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأحمر.









وكان الأهلي قد نجح في التعاقد مع جيرالدو قادما من أول أغسطس الأنجولي مدة 4 مواسم ونصف.









ويستعد الأهلي للسفر إلى أثيوبيا مساء غد الخميس استعدادا لمواجهة جيما أبا جيفار في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



