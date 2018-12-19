مسؤولون أمريكيون يرجحون سحب قواتهم من سوريا

أعلن مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تبحث سحبا كاملا للقوات من سوريا، وقالوا لـ"رويترز" اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تبحث سحب كل قواتها من سوريا مع اقترابها من نهاية حملتها لاستعادة كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش.

وإذا تأكد هذا فسوف يضع نهاية للافتراضات حول وجود أطول أمدا للقوات الأمريكية في سوريا، دافع عنه وزير الدفاع جيم ماتيس ومسؤولون أمريكيون كبار آخرون، عدة مرات، للمساعدة في ضمان عدم عودة التنظيم للظهور.

يذكر أنه في أبريل الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد عودة القوات الأمريكية من سوريا بأسرع ما يمكن.

وقال البيت الأبيض وقتذاك في بيان إن "الرئيس كان واضحاً في أنه يريد عودة القوات للوطن بأسرع ما يمكن". وأضاف: "إننا مصممون على سحق تنظيم داعش بشكل كامل وتوفير الظروف التي تمنع عودته، بالإضافة لذلك نتوقع اضطلاع حلفائنا وشركائنا الإقليميين بمسؤولية أكبر عسكريا وماليا لتأمين المنطقة".