Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 1 HD | شاهد لايف
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 04:00 م
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Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 1 HD | شاهد لايفريال مدريد وكاشيما بث مباشر , كاس العالم للاندية 2018 الامارات دور نصف النهائي , في افتتاحية مباريات الفريق الملكي ريال مدريد بطل دوري ابطال اوروبا في الموسم المنصرم في كاس العالم للاندية سنكون علي موعد مع موقعته امام كاشيما انتلرز الياباني في لقاء لحساب نصف نهائي البطولة التي تقام في الامارات ومباراة ستلعب علي ملعب مدينة زايد الرياضية.
Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 1 HD | شاهد لايف
ريال مدريد بطل اوروبا وصاحب ال 13 لقب في دوري ابطال اوروبا واكثر الفرق حصولا علي بطولات قارية في العالم سيسعي لبداية مشواره امام كاشيما انتلرز الياباني بفوز كاسح من اجل الحفاظ علي لقبه للعام الثالث علي التوالي وتحقيق لقب قاري اخر يضاف لسجلات الفريق الملكي الذي يمتلأ بالكثير من الالقاب المحلية والعالمية في جميع البطولات التي شارك فيها الميرنجي.
Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 1 HD | شاهد لايف
ريال مدريد كان قد تواجه من قبل مع كاشيما انتلرز في كاس العالم للاندية في نهائي نسخة 2016 حينما كان يشارك الفريق الياباني بصفته بطل الدوري الياباني , وقد الفريق الاسيوي مباراة تاريخية امام الفريق الملكي نجح خلالها في التقدم بهدفين لهدف لريال مدريد قبل ان يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهاتريك ليقود ريال مدريد لتحقيق لقبه والفوز بالبطولة القارية الغالية في مباراة شهدت لجوء ريال مدريد الي الاوقات الاضافية من اجل التفوق علي الفريق الياباني.
Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 1 HD | شاهد لايف
مباراة ريال مدريد اليوم.
كاس العالم للاندية في الامارات 2018
دور نصف النهائي
ستاد مدينة زايد الرياضية
موعد المباراة.
يوم الاربعاء 19 ديسمبر 2018.
المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت مصر.
القنوات الناقلة لموقعة اليوم
بين سبورتس الرياضية 1
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