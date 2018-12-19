Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 1 HD | شاهد لايف

ريال مدريد بطل اوروبا وصاحب ال 13 لقب في دوري ابطال اوروبا واكثر الفرق حصولا علي بطولات قارية في العالم سيسعي لبداية مشواره امام كاشيما انتلرز الياباني بفوز كاسح من اجل الحفاظ علي لقبه للعام الثالث علي التوالي وتحقيق لقب قاري اخر يضاف لسجلات الفريق الملكي الذي يمتلأ بالكثير من الالقاب المحلية والعالمية في جميع البطولات التي شارك فيها الميرنجي.

Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 1 HD | شاهد لايف

ريال مدريد كان قد تواجه من قبل مع كاشيما انتلرز في كاس العالم للاندية في نهائي نسخة 2016 حينما كان يشارك الفريق الياباني بصفته بطل الدوري الياباني , وقد الفريق الاسيوي مباراة تاريخية امام الفريق الملكي نجح خلالها في التقدم بهدفين لهدف لريال مدريد قبل ان يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهاتريك ليقود ريال مدريد لتحقيق لقبه والفوز بالبطولة القارية الغالية في مباراة شهدت لجوء ريال مدريد الي الاوقات الاضافية من اجل التفوق علي الفريق الياباني.