برشلونة يقترب من خطف مدافع فالنسيا
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 04:00 م
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحفية إسبانية أن انتقال مدافع فالنسيا جيسون موريلو إلى برشلونة على سبيل الإعارة مسألة ساعات.
ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية ، فإن روكي دوزيني وكيل أعمال موريلو في فالنسيا الآن ، لوضع اللمسات الأخيرة على انتقال موكله على سبيل الإعارة إلى برشلونة في يناير.
وذكرت الصحيفة أن مارسيلينو مدرب فالنسيا أعطى قبل قليل موافقته على رحيل موريلو لبرشلونة ، ويتبقى فقط بعض الهوامش بين البارسا وفالنسيا من أجل الإعلان الرسمي عن انتقال المدافع الكولومبي.
وأوضحت آخر التقارير أن موريلو لم يتدرب اليوم مع زملائه في فالنسيا بإذن من النادي ، وذلك لإغلاق انتقاله إلى البارسا على سبيل الإعارة.
وتشير المعلومات القادمة من فالنسيا الآن أن البارسا سيدفع حوالي 2 مليون يورو لفالنسيا من أجل الحصول على المدافع موريلو على سبيل الإعارة من يناير وحتى 30 يونيو المقبل.
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