برشلونة يقترب من خطف مدافع فالنسيا

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن انتقال مدافع فالنسيا جيسون موريلو إلى برشلونة على سبيل الإعارة مسألة ساعات.





ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية ، فإن روكي دوزيني وكيل أعمال موريلو في فالنسيا الآن ، لوضع اللمسات الأخيرة على انتقال موكله على سبيل الإعارة إلى برشلونة في يناير.







وذكرت الصحيفة أن مارسيلينو مدرب فالنسيا أعطى قبل قليل موافقته على رحيل موريلو لبرشلونة ، ويتبقى فقط بعض الهوامش بين البارسا وفالنسيا من أجل الإعلان الرسمي عن انتقال المدافع الكولومبي.







وأوضحت آخر التقارير أن موريلو لم يتدرب اليوم مع زملائه في فالنسيا بإذن من النادي ، وذلك لإغلاق انتقاله إلى البارسا على سبيل الإعارة.









وتشير المعلومات القادمة من فالنسيا الآن أن البارسا سيدفع حوالي 2 مليون يورو لفالنسيا من أجل الحصول على المدافع موريلو على سبيل الإعارة من يناير وحتى 30 يونيو المقبل.



