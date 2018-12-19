روسيا تصر على التحقيق في الهجوم الكيميائي بحلب

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا تصر على إجراء تحقيق في الهجوم الكيميائي الذي وقع في حلب شهر نوفمبر الماضي، وأن دمشق مستعدة لمنح ضمانات أمنية لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن تأجيل إرسال خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى حلب للتحقيق في الهجوم الكيميائي في نوفمبر يناقض اتفاقية الأسلحة الكيميائية والحس السليم.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي "نعتقد أن التأخير في إرسال خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتناقض ببساطة مع متطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والحس السليم، لأن المدنيين عانوا خلال الحادث".