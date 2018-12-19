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عاجل.. منتخب مصر يقترب من مواجهة نيجيريا وديا

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 03:45 م
عاجل.. منتخب مصر يقترب من مواجهة نيجيريا وديا
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الفجر الرياضي
 
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اقترب المنتخب المصري الأول لكرة القدم من مواجهة  نيجيريا وديا خلال شهر مارس المقبل فى إطار إعداد الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

 

وتتنافس مصر مع جنوب أفريقيا على إستضافة أمم أفريقيا 2019 بعد سحب الاتحاد الأفريقى تنظيمها من دولة الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب و الفنادق.

 

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر مع النيجر فى الفترة من 18 إلى 26 مارس فى الجولة السادسة و الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا و التى حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً مع تونس.

اتحاد الكرة: مصر ستنظم أمم إفريقيا 2019 بنسبة 70%

 

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مصر تعد الدولة الأقرب بنسبة 70% لاستضافة بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها فى يونيو 2019 بعد سحب "كاف" تنظيمها من الكاميرون لعدم الانتهاء من تجهيز الملاعب والفنادق حتى الآن.

 

 

وتتنافس مصر مع جنوب أفريقيا على استضافة أمم أفريقيا المقرر لها يونيو المقبل 2019.

 

وتابع مسئول الجبلاية أن هناك ارتياحا لدى غالبية أعضاء الاتحاد الأفريقى "كاف" من قدرة مصر على تنظيم بطولة أمم أفريقيا بسبب كثرة الملاعب الجاهزة وفنادق الإقامة والطرق والمواصلات إلى جانب حالة الأمن والأمان التى تميز مصر فى تنظيم البطولات الكبرى، خاصة بعد نجاح تجربة استضافة بطولة 2006 بمصر.

 

من المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم اجتماعًا يوم 9 يناير المقبل بالسنغال للتصويت على الدولة التى تستضيف أمم أفريقيا من قبل أعضاء اللجنة البالغ عددهم 22 عضوًا.

 

يحظى هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى بثقل وثقة داخل المكتب التنفيذى على قدرته فى تنظيم البطولات الكبرى والإشراف عليها بعد تولى أكثر من بطولة لكأس العالم للناشئين والشباب.


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