رئيس "إفريقية النواب" يستقبل السفير النيجيري بالقاهرة
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 03:51 م
إسلام شعراوي
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استقبلت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان السفير عبدالقادر دانداتى سفير نيجيريا بالقاهرة اليوم الأربعاء.
يأتى اللقاء فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة منذ بداية دور الأنعقاد الثالث (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية لدى مصر وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر للوقوف على خططهم لتعزيز التوجة نحو القاهرة السمراء.
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