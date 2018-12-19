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أمريكا تبحث سحب قواتها بالكامل من سوريا

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 03:50 م
أمريكا تبحث سحب قواتها بالكامل من سوريا
القوات الأمريكية - أرشيفية
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وكالات
 
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أكد مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، أن واشنطن تبحث سحبا كاملا للقوات من سوريا.

 

وبالتزامن، قالت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء إن وجود القوات الأميركية في سوريا أصبح عقبة خطيرة أمام التوصل لتسوية سلمية، واتهمت واشنطن بالإبقاء على قواتها هناك بصورة غير قانونية.

 

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في إفادة صحافية أن "الوجود الأميركي غير القانوني في سوريا أصبح عقبة خطيرة في طريق التسوية".

 

وفي أبريل الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، يريد عودة القوات الأميركية من سوريا بأسرع ما يمكن.

 

وقال البيت الأبيض وقتذاك في بيان إن "الرئيس كان واضحاً في أنه يريد عودة القوات للوطن بأسرع ما يمكن".

 

وأضاف: "إننا مصممون على سحق تنظيم داعش بشكل كامل وتوفير الظروف التي تمنع عودته. بالإضافة لذلك نتوقع اضطلاع حلفائنا وشركائنا الإقليميين بمسؤولية أكبر عسكريا وماليا لتأمين المنطقة".

 

المزيد عن: مسؤولون امريكيون سوريا سحب القوات الامريكية امريكا اريا زاخاروفا
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