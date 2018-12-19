اسعار الدولار اليوم الاربعاء 19-12-2018 في ختام تعاملات البنوك - تحديث جديد

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال ختام التعاملات الصباحية البنوك، اليوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018، وتقدم بوابة الفجر تحديث يومى بأسعار الدولار خلال فترة تعاملات الظهيرة في البنوك العاملة في السوق المصرى الحكومية منها والخاصة والسوق السوداء وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.85 جنيها للشراء ، و17.97 جنيها للبيع وجاءت أسعار الدولار على النحو التالي بحسب أخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزى المصري وجاءت على النحو التالي:





سعر الدولار في بنك مصر





17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك القاهرة





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول





17.89 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك الإسكندرية





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار على مستوى العالم يشهد سعر صرف الدولار في العالم حالة من التراجع خلال الفترة الحالية ممنا تسبب في زيادة الطلب عليه العملة الامريكية خاصة بعد ان شهدت حالة من الارتفاع والاضطراب خلال الفترة الماضية الامر الذي اثر على اسعار الذهب بالسلب.





سعر الدولار في السوق السوداء





سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.88 جنيها.





سعر الدولار في البنك التجارى الدولي





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





مصرف أبوظبي الإسلامي





17.90 جنيه للشراء

17.98 جنيه للبيع



