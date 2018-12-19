سعر الريال السعودي في بداية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 19-12-2018.. واستقرار العملة السعودية (تحديث لحظي)

شهدت بداية التعاملات المسائية للبنوك الحكومية والخاصة، اليوم الأربعاء 19-12-2018، استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه، في وسط حالة من الإقبال على شراء الريال واستقرار العملة السعودية، وخصوصا بعد انتهاء موسم عمرة المولد النبوي.

وترصد "الفجر" في هذا التقرير، سعر الريال السعودي، في البنوك العاملة بالسوق المصري، وأعلى وأقل سعر للعملة السعودية، خلال تعاملا اليوم الأربعاء، وجاء متوسط سعر الريال عند 4.75 جنيها للشراء، 4.80 جنيها للبيع.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي

سجلت العملة السعودية، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، أعلى سعر للشراء في بنك HSBC مسجلاً 4.78 جنيها.

أقل سعر لبيع الريال السعودي

في حين سجلت العملة السعودية، أقل سعر للبيع، في بنك مصر، مسجلة 4.80 جنيها.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي، اليوم الأربعاء، 4.76 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.





سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي، اليوم الأربعاء، 4.75 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع، وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري.





سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي، اليوم الأربعاء، 4.75 جنيها للشراء، 4.76 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن بنك مصر.





سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل الريال السعودي، اليوم الأربعاء، 4.75 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك القاهرة.

سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى

سجل الريال السعودي، اليوم الأربعاء، 4.74 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك التجاري الدولي.





سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي، اليوم الأربعاء، 4.73 جنيها للشراء، 4.77 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك الإسكندرية.

تصريحات البنك المركزي السعودي بخصوص الريال

صرح محافظ البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، إن وضع العملة السعودية (الريال) "مطمئن جدا"، محذرًا من أن البنك لن يسمح بالمضاربة فيها.

وأبلغ المحافظ أحمد الخليفي، مؤتمرا صحفيا، "عندما نقول إن الريال السعودي خط أحمر، المقصود أننا لن نسمح لأحد أن يضارب عليه".

وأعاد التأكيد على أن البنك المركزي لا ينوي تغيير سياسة سعر الصرف، وتبقي السعودية على سعر صرف الريال مربوطا عند 3.75 للدولار.