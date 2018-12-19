"برلمانية" تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن الحفاظ على التقاوي المصرية
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 03:47 م
إسلام شعراوي
Advertisements
Advertisements
تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والدكتور وزير الزراعة استنادًا إلى حكم المادة “134” من الدستور، بشأن الحفاظ على التقاوي المصرية.
وقالت شيرين، إنه في ظروف أصبحت التقاوي المصرية تسجل في دول آخر ويعاد استيرادها، مشيرة إلى أنه جاء بالتقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بان الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وفرت 42.3 % فقط من تقاوى القمح المطلوب توفيرها و38.5% فقط من تقاوى القطن المطلوب توفيرها و9% فقط من تقاوي الفول البلدي المطلوب توفيرها و5.9% من تقاوى الذرة الشامية.
وأضافت "فراج" أن ذلك أدى إلى عدم قدرة الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى على القيام بدورها، كذلك عدم توفير التقاوى اللازمة لزراعات محاصيل الخضر، حيث وفرت التقاوى لمحصولين فقط.
المزيد عن: 8
Advertisements