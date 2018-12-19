ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"برلمانية" تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن الحفاظ على التقاوي المصرية

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 03:47 م
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن الحفاظ على التقاوي المصرية
طباعة
Advertisements
إسلام شعراوي
 
Advertisements
تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والدكتور وزير الزراعة استنادًا إلى حكم المادة “134” من الدستور، بشأن الحفاظ على التقاوي المصرية. 

وقالت شيرين، إنه في ظروف أصبحت التقاوي المصرية تسجل في دول آخر ويعاد استيرادها، مشيرة إلى أنه جاء بالتقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بان الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وفرت 42.3 % فقط من تقاوى القمح المطلوب توفيرها و38.5% فقط من تقاوى القطن المطلوب توفيرها و9% فقط من تقاوي الفول البلدي المطلوب توفيرها و5.9% من تقاوى الذرة الشامية.

وأضافت "فراج" أن ذلك أدى إلى عدم قدرة الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى على القيام بدورها، كذلك عدم توفير التقاوى اللازمة لزراعات محاصيل الخضر، حيث وفرت التقاوى لمحصولين فقط.
المزيد عن: 8
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
18:30
-
ريال مدريد - أسبانيا
كأس كاراباو
آرسنال
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
بورنموث
الدوري الألماني
شالكه 04
-
x
19:30
-
باير ليفركوزن
فيردر بريمن
-
x
21:30
-
هوفنهايم
بايرن ميونيخ
-
x
21:30
-
لايبزيج