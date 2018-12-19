إيد شيران الأعلى تحقيقا للأرباح من الحفلات الغنائية في 2018

أعلنت إحصائية نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية عن المغنيين الأعلى تحقيقا للربح عن حفلاتهم الغنائية حول العالم خلال عام 2018.





وجاء في مقدمة هذه القائمة النجم الأيرلندي الشاب إيد شييران، الذي حقق مقابل حفلاته الغنائية على مدار العام نحو 342 مليون جنيه إسترليني.





وجاءت في المركز الثاني النجمة الأمريكية تايلور سويفت التي حصد 224 مليون إسترليني مقابل حفلاتها الغنائية التي روجت خلالها لألبومها الجديد REPUTATION.