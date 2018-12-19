رئيس جامعة الأزهر: المستشفيات الجامعية تقدم الخدمات العلاجية لملايين المرضى سنويا

أكد الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن المستشفيات الجامعية تلعب دورا كبيرا في خدمة المجتمع وتقدم الخدمات العلاجية لملايين المرضى سنويا.

وأشار، خلال افتتاحه المؤتمرالسنوي الـ24 لكلية طب الأزهر بنين بالقاهرة الذي يعقد حاليا بالقاهرة تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى أن المستشفيات الجامعية تحمل على عاتقها قدرا كبيرا من المسئولية نحو المجتمع، مشيدا بالدور الذي تلعبه كليات طب الأزهر ومستشفياتها لتقديم خدمات المرضى وخدمة تعليمية لتخريج أطباء على أعلى مستوى خاصة وأننا لدينا 6 كليات طب، لافتا إلى أن كلية طب الأزهر بنين بالقاهرة لها ترتيب عالمي وتعد من أفضل الكليات على مستوى أفريقيا حسب التصنيفات الأخيرة.

وقال "المحرصاوي"، إن جامعة الأزهر تعد من أكبر وأقدم الجامعات على مستوى العالم، حيث مضى على إنشائها أكثر من 1000 عام، وبها 82 كلية، وهي جامعة تعنى بالعلوم النظرية الشرعية والعربية، وكذلك بالعلوم الدنيوية، مضيفا: "عاش الأزهر شامخا، لقد نجحنا في الكليات العملية كما نجحنا في الكليات النظرية، ويكفيها شرفا أن بها 5 مستشفيات تعليمية، 3 في القاهرة، وواحدة في أسيوط وواحدة في دمياط، بالإضافة إلى مستشفيات الطلبة والإدارات الطبية، وجميعهم لخدمة المرضى بالمجان بما يساهم في علاج المرضي وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة وضمان تقديم خدمة طبية مميزة.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، أن مستشفى جامعة الأزهر التخصصي تم افتتاحها جزئيا في الفترة الماضية وجارٍ الانتهاء من باقي الأعمال والإجراءات ليتم الافتتاح الكامل قريبا، موضحا أن هذه المستشفى قد شرفت باستقبال مصابي حادث مسجد الروضة ببئر العبد بشمال سيناء، وتحتوي على 720 سريرا، موضحا أن افتتاح المرحلة الأولى سيشمل 120 سريرا.

وشدد على أن الجامعة تعمل على تطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات في مجال التخصصات الصحية المختلفة وذلك من خلال قيامها بوضع البرامج التخصصية الصحية ووضع برامج التعليم الطبي المستمر في التخصصات الصحية.