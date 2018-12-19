أليجري مرشح لتدريب اليونايتد بعد نهاية الموسم

دخل ماسيمليانو أليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي دائرة الترشيحات من أجل قيادة مانشستر يونايتد الإنكليزي في المستقبل.









وكان اليونايتد قرر تعيين أولي غونار سولسكاير لتولي تدريب الفريق مؤخرا بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للشياطين الحمر.









وذكرت توتو ميركاتو الإيطالية أن إدارة اليونايتد وضعت عدد من الأسماء مرشحة لقيادة الفريق على رأسهم اليغري وكذلك دييغو سيميوني وزيدات وبوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام.









وعقب انتهاء الموسم الجاري ستحسم إدارة النادي الإنكليزي قرارها بشأن المدرب الجديد للفريق.



