الإعدام لموظف قتل ربة منزل حرقا (القصة الكاملة)

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بإعدام المتهم أيمن أبو العلا، لاتهامه بقتل ربة منزل حرقا، بدائرة قسم 15 مايو.

وكانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق وأمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، في القضية رقم 3386 لسنة 2011 جنايات 15 مايو، برئاسة المستشار طارق أبو زيد المحامي العام، قيام المتهم "أيمن أبو العلا" موظف ببنك، بقتل عمدا المجني عليها "فاطمة فتحي مبروك" مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض عبوة ممتلئة بمادة البنزين القابلة للاشتعال وقداحة، وكمن لها بالمكان الذي أيقن ذهابها إليه، وما أن ظفر بها حتى قام بسكب البنزين عليها وأشعلها بالنيران مستخدما في في ذلك القداحة، قاصدا من ذلك قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها.