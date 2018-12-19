لدينا مناخ وبيئة جديدان للاستثمار في مصر.. تفاصيل لقاء السيسي برؤساء كبريات الشركات النمساوية

شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته بالعاصمة النمساوية فيينا، في ختام زيارته بعدد من رؤساء وممثلي الشركات المصرية والنمساوية وأعضاء بمجلس الأعمال المصري النمساوي، العديد من التفاصيل حول سبل تعزيز الاستثمارات النمساوية في مصر والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لإيجاد البيئة المواتية للاستثمار وزيادة التجارة البينية، فضلا عن فرص الاستثمار المتاحة، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها.

وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التجارة بين مصر والنمسا بلغ نحو 400 مليون دولار، بينما وصل عدد الشركات النمساوية العاملة في مصر 600 شركة.

لدينا مناخ وبيئة جديدان للاستثمار في مصر

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر بوابة لأفريقيا والشرق الأوسط وتتوافر فيها كافة مصادر الطاقة والبنية التحتية الحديثة، وشبكة طرق جديدة ورفع كفاءة الموانئ والمطارات والمدن الجديدة، مشددًا على توافر البيئة التشريعية التى أصبحت متوفرة فى مصر حاليًا بالإضافة إلى تكلفة العمالة المنخفضة.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر تربطها علاقات سياسية خارجية متوازنة مع كافة دول منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن تلك العلاقات تتسم بالتوازن والبناء والتنمية والاحترام المتبادل والتعاون، مشددًا على أهمية توطين جزء من الخبرات والصناعات النمساوية في مصر لضمان استمرار الاستدامة وتكون ذات تكلفة جيدة-بحسب ما قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات صحفية له-.

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل مشكلات المستثمرين

كما استعرض خلال اللقاء فرص الاستثمار التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الحالية، كما عرض أيضا خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل مشكلات المستثمرين الأجانب ومنها وجود سعرين للدولار وحل مشكلة تحويلات أرباح الشركات الأجنبية للخارج، بالاضافة إلى المشروعات القومية ومنها تحلية المياه ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع 100 ألف صوبة زراعية.

السوق المصرية كبيرة جدًا في المنطقة وتضم 100 مليون مواطن

وأكد الرئيس السيسى، على وجود مناخ جديد وبيئة جديدة للاستثمار في مصر في ظل تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن السوق المصرية كبيرة جدًا في المنطقة وتضم 100 مليون مواطن، بالإضافة إلى أن مصر بوابة للدول الافريقية ولديها العديد من الاتفاقيات مع بعض التجمعات الإقليمية والدولية المهمة. كما استعرض الرئيس السيسى بعض الفرص الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقناة السويس الجديدة التي وفرت نصف زمن مرور السفن.