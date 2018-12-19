كشف حمادة أنور مدير الكرة بفريق بتروجيت حقيقة المفاوضات مع باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك، بخصوص الانتقال إلى الفريق البترولي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





بتروجيت لـ"الفجر الرياضي": الزمالك وافق على إعارة باسم مرسي ولكن!





وقال أنور في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" إن هناك مفاوضات متقدمة مع باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، واللاعب أبدى موافقة مبدئية ولكنه طلب مهلة لحسم قراره النهائي.

وأضاف : "باسم يمتلك أكثر من عرض داخل الدوري المصري، واللاعب الآن يدرس جميع العروض وسوف يختار الأفضل له، نريد ان يكون معنا ولكنه لم يحسم موقفه حتى الآن".

وتابع : تواصلنا مع امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك من اجل استعارة باسم، والنادي وافق على العرض ولكن يبقى القرار النهائي للاعب.