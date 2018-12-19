النائب العام يزور مصابي القوات المسلحة بالحد الجنوبي

زار النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب, اليوم الأربعاء، عددًا من مصابي القوات المسلحة المشاركين في العمليات العسكرية بالحد الجنوبي، الذين يتلقون العلاج حاليًا في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

وفيما رافقه خلال الزيارة وكيل النيابة العامة، الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان, فقد كان في استقباله لدى وصوله مدينة الأمير سلطان الطبية, مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك, وعدد من المسؤولين بإدارة المستشفى.

وقد اطمأن النائب العام ومرافقوه على المصابين، وأحوالهم الصحية, مشيدًا بالعمل البطولي الذي يقوم به الجنود البواسل بمختلف القوات المسلحة في ميدان العز والشرف دفاعًا عن حياض هذا الوطن الغالي.

ثمَّن دورهم في المحافظة على أمنه ومقدراته ومكتسباته في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى للقوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع).

وأكد أن ما تلقاه جميع القطاعات العسكرية من اهتمام ودعم غير محدود من القيادة الرشيدة كان له الأثر الإيجابي لما تحقق من جهازية ومستوى عالٍ متقدم، مكنها من القيام بواجباتها المنوطة بها، مقدمًا هدايًا تذكارية للمصابين, داعيًا الله- عز وجل- أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل.